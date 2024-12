Dans son premier numéro de son podcast vidéo d’un nouveay genre avec Jo‐Wilfried Tsonga, Gaël Monfils évoque forcé­ment sa rela­tion avec sa fille. Il explique notam­ment ce qu’il s’est passé derniè­re­ment dans son club.

« Il y a pas long­temps, je suis allé m’en­trainer et j’y suis allé avec ma fille et sa grand mère. Je ne fais pas souvent cela. A un moment Skaï s’est forcé­ment retrouvé sur le terrain et j’ai vu le plaisir qu’elle prenait à tente d’aller cher­cher la balle. J’ai vu le bonheur qu’elle avait être sur un court de tennis. Elle courait à droite à gauche, elle était comme une dingue, elle kiffait. A ce moment là, même moi qui était un peu réti­cent, je me suis dit waouh elle kiffe ce sport de cinglés. L’année prochaine je vais devoir inscrire ma fille car elle aime ça ! »