Présente en Chine, la récente lauréate de l’US Open a logi­que­ment donné une confé­rence de presse avant le début du tournoi. Coco revient sur ce succès tout en préci­sant bien sûr qu’elle ne veut pas en rester là.

« C’était honnê­te­ment un peu bizarre, parce que c’était juste l’une des choses les plus impor­tantes de ta vie, malgré tout tu rentres chez toi et tu retournes faire le ménage et faire toutes les choses habi­tuelles que tu fais do. Mais je ne suis pas surpris. . Je sais qu’il me reste beau­coup de tennis en moi. Je ne veux pas m’at­tarder là‐dessus. C’était incroyable, mais il est temps de passer à autre chose. Je pense que peut‐être parce que mon enthou­siasme et mon ambi­tion sont si élevés, je ne veux pas terminer par un seul Grand Chelem »