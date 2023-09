Après avoir dominé faci­le­ment Tommy Paul, Daniil Medvedev a révélé son plan d’ac­tion après sa défaite en finale à l’US Open. Le Russe pointe du doigt un phéno­mène bien connu chez les joueurs pros, la capa­cité ou pas d’ap­puyer sur pause pour revenir encore plus fort.

« J’ai passé huit jours sans entraî­ne­ment et puis je suis revenu petit à petit pour faire des séances d’en­traî­ne­ment de plus en plus exigeantes. Au tennis, il est diffi­cile de s’ar­rêter, si vous voulez être toujours à 100% vous ne pouvez pas prendre plus d’un ou deux jours de repos, mais si vous faites cela, vous courez le risque d’être épuisé en peu de temps. Nous devons trouver un équi­libre », a souligné le Russe.

Cela lui a visi­ble­ment réussi si on s’ap­puie sur son match face à Paul qui n’a jamais existé.