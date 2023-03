« Allez un dernier partage pour le week‐end même si je suis toujours dans mon lit pari­sien à soigner mon Palu. Ça va beau­coup mieux ! Merci pour tout vos messages… heureu­se­ment ma tête et mon cœur sont toujours à Tahiti, quel voyage ! », décla­rait il y a quatre jours Yannick Noah depuis son lit d’hôpital.

Victime d’une rechute après avoir contracté le palu­disme en juin dernier, L’ancien 3e joueur mondial avait été hospi­ta­lisé en urgence alors qu’il reve­nait d’un voyage à Tahiti, en Polynésie Française.

Mais heureu­se­ment, tout semble aller mieux pour le dernier vain­queur trico­lore de Roland‐Garros comme il l’a expliqué il y a quelques heures, toujours via son compte Instagram.

« Hello vous tous ! Tout va bien depuis deux jours. Je suis à nouveau d’attaque ! J’ai la patate all good. Merci pour vos messages et à très vite », a ainsi écrit celui qui sera logi­que­ment célébré en juin prochain à la Porte d’Auteuil à l’oc­ca­sion des 40 ans de sa victoire sur la terre battue parisienne.