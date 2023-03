De passage devant la presse ce mercredi à l’oc­ca­sion de la journée des médias sur le Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner, quelques jours après sa défaite en demi‐finales à Indian Wells face à Carlos Alcaraz, est revenu sur l’im­mense défi que cela repré­sen­tait d’af­fronter le nouveau numéro 1 mondial.

« C’est génial de jouer contre lui parce que nos matchs sont toujours très diffi­ciles, équi­li­brés et qu’il me pousse dans mes retran­che­ments. C’est dans ces matches que l’on apprend le plus et il me pousse à conti­nuer à m’amé­liorer en tant que joueur de tennis. C’est impres­sion­nant ce qu’il fait, être à nouveau numéro 1 mondial, cela lui donne beau­coup de mérite. Pour l’ins­tant, il est à un niveau plus élevé que moi, mais je pense que je peux y arriver si je continue à travailler comme je le fais. Je sais que j’ai le poten­tiel pour y arriver et j’ai une grande confiance dans le processus dans lequel je suis, qui me conduira à faire les bonnes choses sur et en dehors du terrain. »