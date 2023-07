Et si un phéno­mène pouvait en cacher un autre dans la famille Alcaraz ?

Alors que Carlos est devenu l’été dernier le plus jeune numéro 1 mondial et plus récem­ment un double lauréat en Grand Chelem, suite à son incroyable titre décroché à Wimbledon face à Novak Djokovic, il va falloir surveiller de très près son petit frère, Jaime.

En effet, ce dernier vient de remporter chez les ‑12 ans un tournoi parrainé par Rafael Nadal lui‐même. Une compé­ti­tion que Carlos avait égale­ment glané il y a quasi­ment six ans jour pour jour.

D’ailleurs, les qualités du jeune Jaime ne sont pas passées inaper­çues chez plusieurs du circuit dont Andrey Rublev qui décla­rait, avec humour, en avril dernier qu’il était encore plus fort que son grand frère.