Jannik Sinner s’apprête à démarrer son tournoi à Cincinnati, avec un affrontement face à Daniel Galan.
En attendant, l’Italien ne s’est pas entraîné avec n’importe qui. Il a frappé des balles avec Emma Navarro, qui sera sa partenaire pour le double mixte à l’US Open. Et le N°1 mondial a bien fait savoir à l’Américaine qu’il était son partenaire d’entraînement, et pas l’inverse. Plutôt classe !
Jannik Sinner a Emma Navarro : « Non sei tu la mia sparring partner, sono io a essere il tuo sparring partner ! »— Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) August 8, 2025
😂pic.twitter.com/QI73BDUSdU
« Ce n’est pas toi ma partenaire d’entraînement, c’est moi qui suis ton partenaire d’entraînement ! », a directement lâché Sinner.
Publié le samedi 9 août 2025 à 15:17