AccueilInsoliteJannik Sinner se prépare avec sa partenaire : « C'est moi qui...
Insolite

Jannik Sinner se prépare avec sa parte­naire : « C’est moi qui suis ton parte­naire d’entraînement ! »

Matteo Rubbo
Par Matteo Rubbo

-

17

Jannik Sinner s’ap­prête à démarrer son tournoi à Cincinnati, avec un affron­te­ment face à Daniel Galan.

En atten­dant, l’Italien ne s’est pas entraîné avec n’im­porte qui. Il a frappé des balles avec Emma Navarro, qui sera sa parte­naire pour le double mixte à l’US Open. Et le N°1 mondial a bien fait savoir à l’Américaine qu’il était son parte­naire d’en­traî­ne­ment, et pas l’in­verse. Plutôt classe !

« Ce n’est pas toi ma parte­naire d’en­traî­ne­ment, c’est moi qui suis ton parte­naire d’en­traî­ne­ment ! », a direc­te­ment lâché Sinner.

Publié le samedi 9 août 2025 à 15:17

Article précédent
La magni­fique nouvelle pour Rafael Nadal, le futur s’an­nonce brillant !
Article suivant
Ben Shelton gagne à Toronto, mais aime­rait quelques chan­ge­ments : « Je ne sais pas qui a eu cette idée. C’est la chose la plus ridi­cule que j’aie jamais vu »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.