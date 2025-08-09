Jannik Sinner s’ap­prête à démarrer son tournoi à Cincinnati, avec un affron­te­ment face à Daniel Galan.

En atten­dant, l’Italien ne s’est pas entraîné avec n’im­porte qui. Il a frappé des balles avec Emma Navarro, qui sera sa parte­naire pour le double mixte à l’US Open. Et le N°1 mondial a bien fait savoir à l’Américaine qu’il était son parte­naire d’en­traî­ne­ment, et pas l’in­verse. Plutôt classe !

Jannik Sinner a Emma Navarro : « Non sei tu la mia spar­ring partner, sono io a essere il tuo spar­ring partner ! »



😂pic.twitter.com/QI73BDUSdU — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) August 8, 2025

« Ce n’est pas toi ma parte­naire d’en­traî­ne­ment, c’est moi qui suis ton parte­naire d’en­traî­ne­ment ! », a direc­te­ment lâché Sinner.