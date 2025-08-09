Ben Shelton a réalisé un très beau parcours pour remporter son premier Masters 1000 à Toronto, en profitant également des nombreuses absences.
L’Américain est plutôt du genre extraverti, alors quand une remarque lui travers l’esprit, il n’hésite pas à en faire part. Il a d’ailleurs particulièrement tenu à remercier les ramasseurs de balles du tournoi, qui ont la directive étrange d’essayer à tout prix de ramasser les balles de service avant qu’elles ne rebondissent.
Une consigne que l’Américain juge un peu dangereuse, surtout avec un joueur comme lui, qui sert littéralement des missiles.
« Je tiens à remercier les ramasseurs de balles. Vous avez une règle ici : quand on frappe un service, on est censé essayer de le rattraper en l’air. Et je ne sais pas qui a eu cette idée. Ça a l’air un peu dangereux, mais quelques‐uns d’entre vous ont rattrapé la balle. Je l’ai frappée à 230 km/h. Vous l’avez rattrapé en l’air. Vous avez sûrement une carrière dans le sport professionnel. Parce que c’est la chose la plus ridicule que j’aie jamais vu. S’il y a des doigts cassés, je suis désolé. »
Publié le samedi 9 août 2025 à 15:47