Ben Shelton gagne à Toronto, mais aime­rait quelques chan­ge­ments : « Je ne sais pas qui a eu cette idée. C’est la chose la plus ridi­cule que j’aie jamais vu »

Matteo Rubbo
Par Matteo Rubbo

Ben Shelton a réalisé un très beau parcours pour remporter son premier Masters 1000 à Toronto, en profi­tant égale­ment des nombreuses absences.

L’Américain est plutôt du genre extra­verti, alors quand une remarque lui travers l’es­prit, il n’hé­site pas à en faire part. Il a d’ailleurs parti­cu­liè­re­ment tenu à remer­cier les ramas­seurs de balles du tournoi, qui ont la direc­tive étrange d’es­sayer à tout prix de ramasser les balles de service avant qu’elles ne rebondissent.

Une consigne que l’Américain juge un peu dange­reuse, surtout avec un joueur comme lui, qui sert litté­ra­le­ment des missiles.

« Je tiens à remer­cier les ramas­seurs de balles. Vous avez une règle ici : quand on frappe un service, on est censé essayer de le rattraper en l’air. Et je ne sais pas qui a eu cette idée. Ça a l’air un peu dange­reux, mais quelques‐uns d’entre vous ont rattrapé la balle. Je l’ai frappée à 230 km/h. Vous l’avez rattrapé en l’air. Vous avez sûre­ment une carrière dans le sport profes­sionnel. Parce que c’est la chose la plus ridi­cule que j’aie jamais vu. S’il y a des doigts cassés, je suis désolé. »

Publié le samedi 9 août 2025 à 15:47

