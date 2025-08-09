Le souvenir de la terrible défaite infligée par Iga Swiatek en finale de Wimbledon n’a pas quitté Amanda Anisimova, bien sûr, mais l’Américaine est passée à autre chose.
Ce résultat est avant tout le fruit de plusieurs années de travail, et représente énormément de positif pour la 8ème joueuse mondiale. Si le travail pour oublier cette défaite s’est fait par elle‐même, Anisimova a révélé que les messages de soutien qu’elle avait reçu sur les réseaux sociaux l’avaient beaucoup aidée. Elle était même surprise de voir à quel point les gens ont été bienveillants.
« C’était vraiment spécial de voir autant de gens m’envoyer des messages adorables. Beaucoup de soutien, ce à quoi je ne m’attendais pas vraiment après ma performance. Je me suis sentie vraiment mal, car j’aurais aimé faire une meilleure performance, ou être plus forte, surtout en finale d’un Grand Chelem. Il y avait clairement une part de culpabilité juste après. Voir ce que tout le monde me disait après m’a vraiment aidée à surmonter ça. Cela m’a rappelé tout le chemin parcouru et tout ce qu’il a fallu pour atteindre la finale après ces deux semaines. Ce n’est pas souvent qu’on reçoit autant de retours positifs sur les réseaux sociaux. J’ai eu beaucoup d’interactions incroyables. Tous ceux qui sont venus me voir ont été si gentils et m’ont dit des mots très gentils. J’ai beaucoup apprécié. Ces dernières semaines ont été très touchantes. »
