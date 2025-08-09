AccueilWTAAnisimova revient sur sa finale à Wimbledon : « Il est rare...
WTA

Anisimova revient sur sa finale à Wimbledon : « Il est rare de rece­voir autant de commen­taires posi­tifs sur les réseaux sociaux. Voir ce que tout le monde me disait après le match m’a vrai­ment aidé à surmonter ça. »

Matteo Rubbo
Par Matteo Rubbo

-

14
Screenshot

Le souvenir de la terrible défaite infligée par Iga Swiatek en finale de Wimbledon n’a pas quitté Amanda Anisimova, bien sûr, mais l’Américaine est passée à autre chose.

Ce résultat est avant tout le fruit de plusieurs années de travail, et repré­sente énor­mé­ment de positif pour la 8ème joueuse mondiale. Si le travail pour oublier cette défaite s’est fait par elle‐même, Anisimova a révélé que les messages de soutien qu’elle avait reçu sur les réseaux sociaux l’avaient beau­coup aidée. Elle était même surprise de voir à quel point les gens ont été bienveillants.

« C’était vrai­ment spécial de voir autant de gens m’en­voyer des messages adorables. Beaucoup de soutien, ce à quoi je ne m’at­ten­dais pas vrai­ment après ma perfor­mance. Je me suis sentie vrai­ment mal, car j’au­rais aimé faire une meilleure perfor­mance, ou être plus forte, surtout en finale d’un Grand Chelem. Il y avait clai­re­ment une part de culpa­bi­lité juste après. Voir ce que tout le monde me disait après m’a vrai­ment aidée à surmonter ça. Cela m’a rappelé tout le chemin parcouru et tout ce qu’il a fallu pour atteindre la finale après ces deux semaines. Ce n’est pas souvent qu’on reçoit autant de retours posi­tifs sur les réseaux sociaux. J’ai eu beau­coup d’in­te­rac­tions incroyables. Tous ceux qui sont venus me voir ont été si gentils et m’ont dit des mots très gentils. J’ai beau­coup apprécié. Ces dernières semaines ont été très touchantes. »

Publié le samedi 9 août 2025 à 16:17

Article précédent
Ben Shelton gagne à Toronto, mais aime­rait quelques chan­ge­ments : « Je ne sais pas qui a eu cette idée. C’est la chose la plus ridi­cule que j’aie jamais vu »
Article suivant
Fabio Fognini, néo‐retraité : « Depuis que j’ai arrêté de jouer, je n’ai plus touché une raquette »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.