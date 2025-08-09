Le souvenir de la terrible défaite infligée par Iga Swiatek en finale de Wimbledon n’a pas quitté Amanda Anisimova, bien sûr, mais l’Américaine est passée à autre chose.

Ce résultat est avant tout le fruit de plusieurs années de travail, et repré­sente énor­mé­ment de positif pour la 8ème joueuse mondiale. Si le travail pour oublier cette défaite s’est fait par elle‐même, Anisimova a révélé que les messages de soutien qu’elle avait reçu sur les réseaux sociaux l’avaient beau­coup aidée. Elle était même surprise de voir à quel point les gens ont été bienveillants.

« C’était vrai­ment spécial de voir autant de gens m’en­voyer des messages adorables. Beaucoup de soutien, ce à quoi je ne m’at­ten­dais pas vrai­ment après ma perfor­mance. Je me suis sentie vrai­ment mal, car j’au­rais aimé faire une meilleure perfor­mance, ou être plus forte, surtout en finale d’un Grand Chelem. Il y avait clai­re­ment une part de culpa­bi­lité juste après. Voir ce que tout le monde me disait après m’a vrai­ment aidée à surmonter ça. Cela m’a rappelé tout le chemin parcouru et tout ce qu’il a fallu pour atteindre la finale après ces deux semaines. Ce n’est pas souvent qu’on reçoit autant de retours posi­tifs sur les réseaux sociaux. J’ai eu beau­coup d’in­te­rac­tions incroyables. Tous ceux qui sont venus me voir ont été si gentils et m’ont dit des mots très gentils. J’ai beau­coup apprécié. Ces dernières semaines ont été très touchantes. »