Fabio Fognini, néo‐retraité : « Depuis que j’ai arrêté de jouer, je n’ai plus touché une raquette »

Par Matteo Rubbo

Il y a tout juste un mois, Fabio Fognini annon­çait la fin de sa carrière, termi­nant sur une bataille épique au premier tour de Wimbledon face à Carlos Alcaraz.

Un match qui résu­mait bien la carrière de l’Italien, capable de gêner n’im­porte qui dans un bon jour, mais qui aura certai­ne­ment trop manqué de régu­la­rité. Quoiqu’il en soit, Fabio Fognini a été un joueur marquant de sa géné­ra­tion. Et fidèle à lui‐même, dans une récente inter­view pour Tennis World Italia, il a déclaré qu’il n’avait toujours pas retouché de raquette depuis l’an­nonce de sa retraite.

« Depuis que j’ai arrêté de jouer, je n’ai plus touché une raquette et j’ai regardé très peu de moments forts du match de Wimbledon. Je fais partie de ces joueurs qui, lors­qu’on me disait ‘amuse‐toi bien et pars en vacances’, je m’exé­cu­tait sur parole. Malheureusement, vous me connaissez, j’étais un passionné. Je n’ai pas eu la chance de me revoir, je suis très auto­cri­tique. Je n’y suis pas parvenu. Je ne l’ai jamais caché, je dois être honnête. Chacun a son caractère. »

Publié le samedi 9 août 2025 à 16:47

