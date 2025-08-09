Il y a tout juste un mois, Fabio Fognini annonçait la fin de sa carrière, terminant sur une bataille épique au premier tour de Wimbledon face à Carlos Alcaraz.
Un match qui résumait bien la carrière de l’Italien, capable de gêner n’importe qui dans un bon jour, mais qui aura certainement trop manqué de régularité. Quoiqu’il en soit, Fabio Fognini a été un joueur marquant de sa génération. Et fidèle à lui‐même, dans une récente interview pour Tennis World Italia, il a déclaré qu’il n’avait toujours pas retouché de raquette depuis l’annonce de sa retraite.
« Depuis que j’ai arrêté de jouer, je n’ai plus touché une raquette et j’ai regardé très peu de moments forts du match de Wimbledon. Je fais partie de ces joueurs qui, lorsqu’on me disait ‘amuse‐toi bien et pars en vacances’, je m’exécutait sur parole. Malheureusement, vous me connaissez, j’étais un passionné. Je n’ai pas eu la chance de me revoir, je suis très autocritique. Je n’y suis pas parvenu. Je ne l’ai jamais caché, je dois être honnête. Chacun a son caractère. »
