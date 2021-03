Il vaut mieux en rire que drama­tiser, c’est en tout cas l’at­ti­tude que le joueur de double britan­nique Ken Skupski a décidé d’adopter au sujet du trem­ble­ment de terre, l’hu­mour « britsh » est sain et sauf.

Si le trem­ble­ment de terre a été peu ressenti fina­le­ment par Koepfer et Zverev en plein match, cela a été moins le cas pour ce spécia­liste de double.

Comme il l’ex­plique au site de l’ATP, la sensa­tion a été plutôt inat­tendue, et presque drôle : « C’était vrai­ment étrange, surpre­nant. En fait, je pensais que c’était une tech­nique de massage qu’il prati­quait, parce que le lit trem­blait. Je pensais juste que c’était normal. Puis une alarme s’est déclen­chée et c’est là que j’ai compris que la situa­tion était pas normale. On m’a dit de sortir ce que j’ai fait et j’ai compris alors que la terre trem­blait. J’ai déjà vécu cette situa­tion, il y a plusieurs années en Italie mais ce n’était pas aussi impor­tant qu’ici »