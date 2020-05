On ne va pas critiquer l’idée originale dans cette période de confinement de réunir des champions pour participer à un tournoi virtuel au profit d’une bonne cause. A l’heure du bilan de cette grande première, les organisateurs et notamment Feliciano Lopez ont communiqué leurs chiffres d’audience, et ces chiffres sont assez astronomiques. Selon eux, l’audience a été de 3 790 888 spectateurs par jour, un chiffre qui pourrait laisser que l’E-sport dans le tennis a réellement démarré. Si cette audience est authentique alors oui, il serait légitime de se poser cette question même s’il faut bien avouer que la situation inique du confinement y est pour beaucoup.