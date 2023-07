Daniil Medvedev est au repos après son bon Wimbledon où il a atteint les demi‐finales pour la première fois de sa carrière.

Le Russe comme on le sait passe souvent du temps du côté du sud de la France et il en a profité hier soir pour assister au concert de la star inter­na­tional, The Weekend.

Avec son sens de l’hu­mour habi­tuel il n’ pas hésité à faire une petit blague sur sa story Instagram à desti­na­tion du plus grand fan du chan­teur sur le circuit, Casper Ruud.

« Je suis sur que Casper est quelque part dans cette foule » a rit le numéro trois mondial.

Aucune chance en réalité puisque Casper Ruud est en finale du côté de Bastad en Suède (ATP 250).