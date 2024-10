Très heureux de son sort, Arthur Cazaux va affronter Holger Rune après avoir terrassé Ben Shelton en night session alors qu’il rempla­çait Jannik Sinner.

On s’at­ten­dait à ce que son prochain duel face au Danois soit programmé sur le central mais il semble que les récentes critiques d’Humbert (NDLR : Je suis trop gentil etc) numéro 1 trico­lore ont été effi­caces. Du coup, Arthur sera sur le court 1 qui ne ressemble en rien au central. Une situa­tion qu’il préfère ne pas critiquer.

« Il y a des Arthur Fils, des Ugo Humbert qui sont quand même mieux classés que moi donc c’est normal qu’ils aient le Central. J’étais content de jouer contre Shelton sur ce court, forcé­ment j’au­rais préféré jouer sur un plus grand court demain (jeudi) mais c’est comme ça, je ne suis que 80e mondial (85e), je ne vais pas me plaindre. J’ai envie d’aller plus loin et de mériter le Central… »