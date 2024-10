Forcément très ému, Rafael Nadal a réagi aux inon­da­tions dévas­ta­trices qui ont ravagé la région de Valence et qui ont fait pour l’instant près de 100 morts.

« Aujourd’hui (mercredi) a été un jour triste marqué par la souf­france et la douleur dans notre pays. Nous avons tous le cœur brisé à la vue des images. Mon amour et mes encou­ra­ge­ments à tous ceux qui ont souf­fert de la perte de leur famille et de leurs amis. Force et courage à tous », a écrit la légende espa­gnole sur Twitter.

Hoy ha sido un día triste con el sufri­miento y dolor causado por la Dana en nuestro país.

A todos nos duele el corazón viendo las imágenes.

Mi cariño y ánimo a todos los que han sufrido pérdidas de fami­liares y amigos.

Fuerza y ánimo para todos.

Rafa Nadal — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 30, 2024

Carlos Alcaraz a égale­ment exprimé son émotion tout en se disant prêt à aider.