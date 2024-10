Evidemment le Tricolore connait le processus. Quand un joueur arrive de façon aussi soudaine, il profite d’un effet de surprise. Puis les joueurs parlent entre eux et les coachs font leur boulot aussi. L’effet s’es­tompe et c’est donc là qu’il faut devenir presque un autre joueur et trouver son iden­tité avec ses points forts et ses points faibles.

« C’est à moi de m’amé­liorer pour qu’il y en ait encore un. Oui, ils vont regarder mes stats, comment je joue, mes zones préfé­rées au service. C’est à moi d’être meilleur pour leur montrer que je n’ai pas qu’un service. Ou que même si je n’ai qu’un service, qu’il soit encore plus perfor­mant. Trouver des zones encore plus fortes, réussir à masquer un peu plus mes zones au service. Et être plus fort dans le jeu. Je ne suis pas un joueur complet, je ne suis pas un joueur fini. Je le sens, mon coach le sent »