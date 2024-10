Vainqueur sans forcer de l’Américain Marcos Giron (6−3, 6–2, en 1h), ce mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Ugo Humbert est apparu remonté après la rencontre.

En effet, l’ac­tuel 18e mondial et numéro 1 trico­lore n’a pas vrai­ment apprécié d’avoir été programmé sur le court numéro 1, en même temps qu’Arthur Fils sur le central et Adrian Mannarino sur le court numéro 2. Selon lui, il méri­tait mieux.

« Je ne connais­sais pas trop le court, j’ai un peu plus de mal avec les gens qui sont très proches. Forcément, j’étais déçu de la program­ma­tion j’au­rais aimé joué sur le central. Je pensais que je méri­tais mieux que ça mais il fallait accepter avec beau­coup d’hu­mi­lité puis main­te­nant je suis content de l’avoir mérité », a déclaré sur le court Humbert avant d’en rajouter une couche en confé­rence de presse d’après match. « J’étais déçu, parce que je pense que je méri­tais mieux. Je suis le numéro 1 fran­çais et je me suis entraîné sur le court central. C’est mon tournoi préféré. J’étais déçu de ne pas être sur le court central. Mais je méri­tais de jouer le troi­sième tour. Je suis quel­qu’un de très gentil. Mais, vous savez, parfois c’est utilisé contre moi. Je suis ravi d’avoir gagné ce match, d’avoir mérité de jouer sur le court central contre Alcaraz. »