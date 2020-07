Depuis hier, la toile s’enflamme, Garbine Muguruza ayant posté une image d’elle en maillot de bain au bord d’une piscine. Or, certains « journaliste enquêteurs » devant leur écran ont noté quelques similitudes entre ce bassin et celui d’un certain Stan The Man.

Après ce jeu des « 7 ressemblances » et non des 7 erreurs, beaucoup se sont donc permis d’en conclure qu’il existerait peut-être une histoire entre les deux champions d’autant qu’on les a vu souvent ensemble récemment sur un court, qu’ils habitent tous les deux à Genève.

De là à en conclure qu’ils sont en couple, c’est un raccourci rapide, mais cela a eu le mérite d’animer la fin d’un dimanche de tennis où nous avions que la finale de l’UTS à se mettre sous la dent.