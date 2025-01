C’est dans un message court et modéré posté sur son compte Instagram que Naomi Osaka a tenu à annoncer publi­que­ment sa sépa­ra­tion avec le père de sa fille, Cordae, qui est aussi un célèbre rappeur et chan­teur américain.

« Bonjour à tous, je voulais juste vous dire que Cordae et moi ne sommes plus ensemble. Il n’y a aucune rancune, c’est une personne formi­dable et un père génial. Honnêtement, je suis content que nos chemins se soient croisés car ma fille est ma plus grande béné­dic­tion et j’ai pu beau­coup grandir grâce à nos expé­riences ensemble. »

Une annonce qui inter­vient seule­ment quelques heures après son cruel abandon en finale du tournoi d’Auckland alors qu’elle menait pour­tant au score.