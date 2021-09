Qualifié pour les huitièmes de finale cette semaine à Sofia, en Bulgarie, après une victoire solide sur l’Espagnol Davidovich Fokina, Benoit Paire a tenu à partager sur son compte Instagram sa recon­nais­sance envers son équi­pe­men­tier, Babolat, qui l’ac­com­pagne depuis des années.

Récemment en visite dans les locaux de la marque lyon­naise, l’Avignonnais a écrit un petit texte pour remer­cier tous les sala­riés et leur a fait une promesse qu’il ne pourra surement pas tenir.

« Après la pluie vient le beau temps ! Je tiens à témoi­gner ma recon­nais­sance envers Babolat qui me soutient avec fidé­lité et à l’ensemble des personnes qui travaillent au quoti­dien pour que je puisse jouer dans les meilleures condi­tions. Top expé­rience pour moi d’avoir passé du temps dans les locaux Babolat, et d’avoir contribué à l’ensemble des étapes de prépa­ra­tion de mon maté­riel. Merci Babolat pour votre confiance !

PS : je leur ai dit que j’allais plus casser de raquettes », a écrit Benoît avant de conclure avec le hashtag « mytho ».