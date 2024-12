Début novembre, Anastasia Potapova annon­çait son divorce avec Alexander Shevchenko (actuel 78e joueur mondial), moins d’un an après leur mariage.

Invitée du podcast « Best Tennis », dont les propos sont rapportés par le média Championnat, la 35e joueuse mondiale, âgée de 23 ans, a expliqué sa vision du couple.

« Je ne suis pas du tout fémi­niste. Je le dis tel quel. Je ne le cache pas, je ne suis pas fémi­niste, je veux qu’un homme soit plus fort que moi. Conventionnellement, non seule­ment plus fort, mais peut‐être plus sage. Je ne veux pas assumer la respon­sa­bi­lité d’un homme. Je veux qu’un homme la prenne pour moi. »