Le média suisse Blick a décidé de revenir sur l‘époque où Federer était jeune et plutot nerveux sur le court. Blick a voulu rebondir sur les derniers déclarations faites à ce sujet de Roger lors de son chat avec Bjorn Borg connu pour son calme olympien lors de sa carrière alors que comme le Suisse il était plus que turbulent dans son enfance. « J’ai eu quelques accès de colère violents. C’était surtout de la colère contre moi, rarement avec quelqu’un d’autre. Il m’a fallu du temps pour comprendre comment me comporter sur le terrain. Comment gérer la pression.Et aussi pour comprendre comment montrer du respect pour le jeu. » a expliqué Federer.

Blick revient notamment sur les déclarations à ce sujet du père et de la mère de Roger. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’attitude de leur fils les mettait mal à l’aise : « Parfois nous avions honte. Nous n’avons jamais été en colère contre lui quand il perdait un match. Mais nous étions en colère à cause de son comportement. Nous n’arrêtions pas de lui dire que son mauvais comportement envoyait un message simple à son adversaire : » Aujourd’hui, tu peux me battre ! »