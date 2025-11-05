On connait la date et le lieu du nouveau « combat » des sexes du tennis. La duel entre Aryna Sabalenka et Nick Kyrgios aura lieu à Dubaï le 28 Décembre.

OFICJALNIE : Aryna Sabalenka zmierzy się w bezpoś­rednim starciu z Nickiem Kyrgiosem.



« Bitwę płci » zapla­no­wano na 28 grudnia. Event odbędzie się w Dubaju.



📸 Aryna Sabalenka | Instagram | #czas­na­tenis pic.twitter.com/4fsSOWiwfC — Z kortu – infor­macje teni­sowe (@z_kortu) November 4, 2025

Les régles sont simples, un duel en deux sets avec un super tie‐break en cas d’éga­lité. Le terrain côté Aryna a été raccourci de 9% et les deux prota­go­nistes n’ont qu’une balle de service.

Cette offi­cia­li­sa­tion a fait déjà couler beau­coup d’encre et Aryna a voulu préciser le pour­quoi et le comment de son engagement.

« C’est une mission, j’ai beau­coup de respect pour Billie Jean et tout ce qu’elle a accompli pour le tennis féminin. Je suis heureuse de repré­senter le tennis féminin et de parti­ciper à la bataille des sexes moderne. Dubaï est ma ville natale et cette ville adore les spec­tacles. J’ai beau­coup de respect pour Nick et son talent, mais je suis prête à donner le meilleur de moi‐même dans ce match »