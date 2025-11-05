On connait la date et le lieu du nouveau « combat » des sexes du tennis. La duel entre Aryna Sabalenka et Nick Kyrgios aura lieu à Dubaï le 28 Décembre.
OFICJALNIE : Aryna Sabalenka zmierzy się w bezpośrednim starciu z Nickiem Kyrgiosem.— Z kortu – informacje tenisowe (@z_kortu) November 4, 2025
« Bitwę płci » zaplanowano na 28 grudnia. Event odbędzie się w Dubaju.
📸 Aryna Sabalenka | Instagram | #czasnatenis pic.twitter.com/4fsSOWiwfC
Les régles sont simples, un duel en deux sets avec un super tie‐break en cas d’égalité. Le terrain côté Aryna a été raccourci de 9% et les deux protagonistes n’ont qu’une balle de service.
Cette officialisation a fait déjà couler beaucoup d’encre et Aryna a voulu préciser le pourquoi et le comment de son engagement.
« C’est une mission, j’ai beaucoup de respect pour Billie Jean et tout ce qu’elle a accompli pour le tennis féminin. Je suis heureuse de représenter le tennis féminin et de participer à la bataille des sexes moderne. Dubaï est ma ville natale et cette ville adore les spectacles. J’ai beaucoup de respect pour Nick et son talent, mais je suis prête à donner le meilleur de moi‐même dans ce match »
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 09:45