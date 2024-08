À l’instar d’Andy Murray, Angelique Kerber avait annoncé avant le début des Jeux Olympiques de Paris que ce tournoi serait le dernier de sa carrière.

Et après un très beau parcours et une énorme et ultime bataille face à la Chinoise Zheng en quarts de finale, l’Allemande va donc défi­ni­ti­ve­ment ranger sa raquette, ce qui a ému beau­coup de monde, à commencer par son compa­triote et aîné, Boris Becker.

Liebe Angie ‚

Herzlichen Glückwunsch für deine einzi­gar­tige Karriere mit 3 Majors, 🥈 in Rio und Nr.1 der Welt …

Du hast heute nochmal alles auf dem Platz gelassen ( wie immer ) und kannst stolz auf deine Leistung sein !

Wir werden dich sehr vermissen…@Olympics — Boris Becker (@TheBorisBecker) July 31, 2024

« Chère Angie, féli­ci­ta­tions pour ton parcours unique avec 3 Grands Chelems, une médaille d’argent à Rio et une place de numéro 1 mondiale… Tu as encore tout laissé sur le terrain aujourd’hui (comme toujours) et tu peux être fière de ta perfor­mance ! Tu vas beau­coup nous manquer. »