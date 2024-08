Carlos Alcaraz n’est déci­dé­ment pas un joueur comme les autres.

Après avoir remporté le fameux doublé Roland‐Garros – Wimbledon, le prodige espa­gnol s’est qualifié pour les demi‐finales des Jeux Olympiques de Paris à l’oc­ca­sion de sa toute première participation.

Vainqueur de l’Américain Tommy Paul après un match accroché, le dernier repré­sen­tant de son pays en simple, hommes et femmes confondus, a reconnu lors de l’in­ter­view d’après match qu’il avait dû puiser au plus profond de lui pour oublier la fatigue suite à ses deux matchs disputés hier (mercredi) et sa défaite en double avec Rafael Nadal.

« Aujourd’hui (jeudi), j’étais vrai­ment fatigué, mais jouer pour l’Espagne est pour moi l’une des plus grandes choses. J’ai remarqué la fatigue dans le deuxième set, mais je me suis rappelé que je ne jouais pas seule­ment pour moi, mais pour tous les Espagnols, et c’est ce qui m’a poussé à me battre sur chaque balle. »