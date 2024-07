Alors qu’on appris que Rafael Nadal avait annulé au dernier moment son entraî­ne­ment avec Alexander Zverev prévu ce jeudi après‐midi, son entraî­neur, Carlos Moya, s’est exprimé auprès d’une radio espa­gnole pour donner des nouvelles.

Et sans surprise, Moya a bel et bien confirmé une gêne au niveau de la cuisse droite. Nadal et son clan dispose de 48 heures devant eux avant de prendre une éven­tuelle déci­sion sur sa parti­ci­pa­tion en simple et en double.

🔊 @Charlymoya con @Rafael_Plaza



« Ha sido un contra­tiempo y hemos deci­dido que hoy Rafa descan­sase y no entre­nase para recu­perar »



« Vamos a darnos 48 horas, hay que esperar »



« El doble Nadal‐Alcaraz es para enamorar » pic.twitter.com/tRBqfXgF2d — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) July 25, 2024

« C’est un contre­temps et nous avons décidé que Rafa devait se reposer aujourd’hui (jeudi) et ne pas s’en­traîner afin de récu­pérer. On va se donner 48h, il faut attendre », a expliqué le coach de Nadal, ni confiant ni alarmiste.