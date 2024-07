De passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion plus que facile pour le deuxième tour des Jeux olym­piques de Paris ce samedi, Novak Djokovic a notam­ment été inter­rogé sur la céré­monie d’ou­ver­ture pendant laquelle Rafael Nadal, Serena Williams et Amélie Mauresmo ont été honorés en portant la flamme olympique.

Loin d’être jaloux, le Serbe a a fait part de sa fierté.

« En tant que joueur de tennis, j’étais très fier qu’un joueur de tennis reçoive ce genre de recon­nais­sance. Rafa (Nadal), Serena (Williams), Amélie Mauresmo… c’est extra­or­di­naire pour les joueurs de tennis d’être reconnus et respectés de la sorte. Je ne peux qu’i­ma­giner à quel point Rafa s’est senti bien et les émotions qu’il a traver­sées. C’est l’une des expé­riences les plus spéciales qu’un athlète puisse vivre. »