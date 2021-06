Si les Jeux Olympiques 2021 de Tokyo auront lieu du 23 juillet au 8 août, l’épreuve mascu­line et fémi­nine de tennis se dérou­lera elle lors de la première semaine (du 24 juillet au 1er août). Et en plus des nombreuses restric­tions sani­taires, de nouvelles mesures ont été dévoi­lées pour les spectateurs.

Ainsi, ces derniers (seule­ment des locaux et limités à 50% de la capa­cité des stades) ne pour­ront pas consommer d’al­cool, ne pour­ront pas s’embrasser, ne pour­ront pas acclamer et ne pour­ront pas demander d’autographe.

Comme l’a déclaré la prési­dente du comité d’or­ga­ni­sa­tion de ces JO, Seiko Hashimoto, « L’ambiance festive devra être supprimée ! En Europe, les sites sont pleins de célé­bra­tions, a‑t‐elle déclaré. Malheureusement, nous ne serons peut‐être pas en mesure de faire la même chose. Les gens peuvent ressentir de la joie dans leur cœur, mais ne peuvent pas être bruyants et doivent éviter les foules. Nous déployons beau­coup d’ef­forts pour trouver une nouvelle façon de célébrer. »

Une ambiance presque délé­tère prin­ci­pa­le­ment due au mécon­ten­te­ment d’une partie de la popu­la­tion qui ne veut pas de l’or­ga­ni­sa­tion de ces JO.

Une chose est certaine, l’am­biance sera loin d’être inou­bliable ce qui peut expli­quer les nombreux forfaits. Et ce n’est peut‐être que le début…