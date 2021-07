Battu par Karen Khachanov en trois manches (1–6, 6–2, 1–6) après plus de deux heures de match sous 40 degrés, le lutin argentin a moyen­ne­ment apprécié les condi­tions de jeu qu’il juge dange­reuses. Il a donc envoyé un message assez clair aux orga­ni­sa­teurs : « Que la déci­sion de jouer soit prise par trois personnes assises dans un fauteuil dans une salle clima­tisée et regardent le score en direct, ça ressemble à une blague », a expliqué Diego.

En fait le match était « The Walking Dead » (ndlr : The Walking Dead est une série télé­visée classé dans le style horreur) a insisté l’Argentin même s’il regret­tait aussi son atti­tude dans le troi­sième set : « J’ai vu qu’il était fatigué et je ne suis pas parvenu à en profiter. »