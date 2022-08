Kyrgios dit non à Federer

Alors que Jack Sock, son grand ami, vient tout juste d’être « sélec­tionné » par John McEnroe pour inté­grer la Team World de la Laver Cup, qui aura lieu du 23 au 25 septembre à l’O2 Arena de Londres, Nick Kyrgios a confirmé qu’il ne sera pas de la partie.

Devenu raison­nable et surtout amou­reux, l’Australien préfère donc passer du temps avec sa copine plutôt qu’avec Roger Federer et renonce par ailleurs à une sacrée somme d’argent. « Pas de Laver Cup pour moi cette année !!! Je vous le dis juste, je vais passer du temps avec ma famille et ma superbe petite amie », a écrit le récent fina­liste de Wimbledon sur Instagram.

Du coup, l’équipe mondiale va devoir faire sans l’un de ses meilleurs joueurs pour affronter la Team Europe de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray… Bonne chance à eux.