Menée 9 points à 3 à l’issue d’une deuxième journée catastrophique sur la Laver Cup, l’Europe, qui était favorite, doit absolument réagir pour espérer l’emporter ou faire durer le suspense.
Les différents scénarios confirment que les joueurs de Yannick Noah n’ont plus le droit à l’erreur :
- La Team World a besoin de 2 victoires pour remporter la Laver Cup
- La Team Europe a besoin de 4 victoires pour gagner la Laver Cup
- Si la Team World gagne 1 match et l’Europe 3, ils termineront à 12–12 et joueront un set décisif (en double) à la fin de la soirée !
Ce sont donc bien les choix du capitaine qui vont être déterminants et on ne peut pas dire que Yannick Noah a eu beaucoup de flair pour le moment alors que c’est normalement l’une de ses grandes forces.
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 08:20