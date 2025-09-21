AccueilLaver CupL'Europe humiliée, l'effet Yannick Noah se fait attendre...
Laver Cup

L’Europe humi­liée, l’effet Yannick Noah se fait attendre…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

5865
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 19: Team Europe Captain Yannick Noah and team react towards Casper Ruud of Team Europe (L) against Reilly Opelka of Team World during day one of Laver Cup 2025 at Chase Center on September 19, 2025 in San Francisco, California. (Photo by Joe Scarnici/Getty Images for Laver Cup)

Menée 9 points à 3 à l’issue d’une deuxième journée catas­tro­phique sur la Laver Cup, l’Europe, qui était favo­rite, doit abso­lu­ment réagir pour espérer l’emporter ou faire durer le suspense.

Les diffé­rents scéna­rios confirment que les joueurs de Yannick Noah n’ont plus le droit à l’er­reur :
- La Team World a besoin de 2 victoires pour remporter la Laver Cup
- La Team Europe a besoin de 4 victoires pour gagner la Laver Cup
- Si la Team World gagne 1 match et l’Europe 3, ils termi­ne­ront à 12–12 et joue­ront un set décisif (en double) à la fin de la soirée !

Ce sont donc bien les choix du capi­taine qui vont être déter­mi­nants et on ne peut pas dire que Yannick Noah a eu beau­coup de flair pour le moment alors que c’est norma­le­ment l’une de ses grandes forces. 

Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 08:20

Article précédent
Carlos Alcaraz : « Je ne me consi­dère pas comme le meilleur ambas­sa­deur du tennis »
Article suivant
Battu par Fritz, Alcaraz allume l’or­ga­ni­sa­tion : « Avoir un seul terrain est assez diffi­cile pour les équipes qui souhaitent s’en­traîner avant les matchs et passer à l’at­taque est très compliqué à cause des balles et des condi­tions qui sont très lentes »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.