Menée 9 points à 3 à l’issue d’une deuxième journée catas­tro­phique sur la Laver Cup, l’Europe, qui était favo­rite, doit abso­lu­ment réagir pour espérer l’emporter ou faire durer le suspense.

Les diffé­rents scéna­rios confirment que les joueurs de Yannick Noah n’ont plus le droit à l’er­reur :

- La Team World a besoin de 2 victoires pour remporter la Laver Cup

- La Team Europe a besoin de 4 victoires pour gagner la Laver Cup

- Si la Team World gagne 1 match et l’Europe 3, ils termi­ne­ront à 12–12 et joue­ront un set décisif (en double) à la fin de la soirée !

Ce sont donc bien les choix du capi­taine qui vont être déter­mi­nants et on ne peut pas dire que Yannick Noah a eu beau­coup de flair pour le moment alors que c’est norma­le­ment l’une de ses grandes forces.