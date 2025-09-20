AccueilLaver CupRuud vainqueur d'Opelka est presque convaincant : "Si j'étais fan et que...
Laver Cup

Ruud vain­queur d’Opelka est presque convain­cant : « Si j’étais fan et que je devais assister à un tournoi en tant que spec­ta­teur, je donne­rais la prio­rité à la Laver Cup pour les émotions qu’elle procure »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1885

Casper qui est un « mec » formi­dable, en domi­nant Opelka, le Norvégien a emporté pour l’Europe un point précieux qui va compter pour la suite de la compé­ti­tion. A la sortie du court, il a livré ses impres­sions d’au­tant que c’est quand même la 5ème édition à laquelle il participe.

« Mon élimi­na­tion précoce à New York m’a permis de travailler mon service, et cela s’est vu aujourd’hui. Je suis très heureux d’avoir contribué à cette victoire, j’ap­précie beau­coup la Laver Cup. Honnêtement, si j’étais fan et que je devais assister à un tournoi en tant que spec­ta­teur, je donne­rais la prio­rité à celui‐ci pour les émotions qu’il procure »

Publié le samedi 20 septembre 2025 à 08:21

Article précédent
Caroline Garcia au sujet de Sabalenka : « J’ai cru un moment qu’elle se lais­se­rait emporter par l’émo­tion, mais on dirait qu’elle a beau­coup appris »
Article suivant
Si Mouratoglou devait conseiller Djokovic : « Je réflé­chi­rais vrai­ment à la manière de retrouver cette flamme, c’est ce que je ferais. Je ne sais pas si je trou­ve­rais une solu­tion, mais c’est ce que je cher­che­rais vraiment »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.