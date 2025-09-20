Casper qui est un « mec » formidable, en dominant Opelka, le Norvégien a emporté pour l’Europe un point précieux qui va compter pour la suite de la compétition. A la sortie du court, il a livré ses impressions d’autant que c’est quand même la 5ème édition à laquelle il participe.
« Mon élimination précoce à New York m’a permis de travailler mon service, et cela s’est vu aujourd’hui. Je suis très heureux d’avoir contribué à cette victoire, j’apprécie beaucoup la Laver Cup. Honnêtement, si j’étais fan et que je devais assister à un tournoi en tant que spectateur, je donnerais la priorité à celui‐ci pour les émotions qu’il procure »
Publié le samedi 20 septembre 2025 à 08:21