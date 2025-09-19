Lors d’un podcast, la Lyonnaise s’est exprimée au sujet du cas Aryna Sabalenka. Selon elle, la Biélorusse a vrai­ment évolué depuis qu’elle eu la chance la jouer.

« Elle joue avec toute son émotion. Elle a peut‐être perdu quelques matchs à cause de ça, mais elle a proba­ble­ment gagné beau­coup parce qu’elle jouait avec son cœur et ses émotions. Elle était l’une des favo­rites, mais elle a dit que si elle n’avait pas remporté un Grand Chelem cette année, cela aurait été une année déce­vante, alors elle le voulait vrai­ment. Parfois, quand on veut trop, on ne parvient pas à réaliser quelque chose. J’ai cru un moment qu’elle se lais­se­rait emporter par l’émo­tion, mais on dirait qu’elle a beau­coup appris de son précé­dent examen final. Je pense que depuis la dernière fois que je l’ai jouée, elle est devenue l’Aryna Sabalenka que nous connais­sons aujourd’hui, la numéro un mondiale, gagnante de Grand Chelem »