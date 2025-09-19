Lors d’un podcast, la Lyonnaise s’est exprimée au sujet du cas Aryna Sabalenka. Selon elle, la Biélorusse a vraiment évolué depuis qu’elle eu la chance la jouer.
« Elle joue avec toute son émotion. Elle a peut‐être perdu quelques matchs à cause de ça, mais elle a probablement gagné beaucoup parce qu’elle jouait avec son cœur et ses émotions. Elle était l’une des favorites, mais elle a dit que si elle n’avait pas remporté un Grand Chelem cette année, cela aurait été une année décevante, alors elle le voulait vraiment. Parfois, quand on veut trop, on ne parvient pas à réaliser quelque chose. J’ai cru un moment qu’elle se laisserait emporter par l’émotion, mais on dirait qu’elle a beaucoup appris de son précédent examen final. Je pense que depuis la dernière fois que je l’ai jouée, elle est devenue l’Aryna Sabalenka que nous connaissons aujourd’hui, la numéro un mondiale, gagnante de Grand Chelem »
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 18:45