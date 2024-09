Dans une inter­view accordé à Marca, l’agent de Roger revient sur la genèse de la Laver Cup. Il explique qu’il faut laisser du temps à cet évène­ment qui progresse à chaque édition. Il a aussi un vieux rêve, et on ne sait pas si cela va arriver un jour.

« Mon rêve serait que Roger soit capi­taine et Rafa assis­tant, puis l’in­verse. De cette façon, ils seraient en charge plus long­temps. La riva­lité qu’ils ont eue sur le court était très spéciale, mais je pense que leur amitié en dehors du court est encore plus spéciale. Ils sont l’exemple même que tous les compé­ti­teurs peuvent s’entendre »