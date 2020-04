En expliquant qu’il ne voulait pas contribuer au fonds de soutien défini notamment par l’ATP, Dominic Thiem a évidemment suscité quelques réactions de la part de ses « confères » même s’il faut souligner qu’aucun joueur très bien classé n’a pour l’instant remis en cause ses propos.

Il faut dire que l’Autrichien n’a fait que pointer le système qui existe sur le circuit depuis sa création où la rémunération d’un joueur est liée à sa performance. En gros, plus tu gagnes, plus tu remplis ton portefeuille même si quelques fois les revenus d’un joueur peuvent varier notamment au niveau marketing suivant leur nationalité. En effet, être le premier joueur slovène n’est pas aussi « bankable » que numéro 2 en France. Il y a donc de fait déjà une forme d’injustice.

Mais ce qui est le plus blessant pour certains champions qui ont lu les propos de l’Autrichien, ce n’est finalement pas le principe qu’il dénonce mais bien que l’effort consenti de 30 000 dollars ne représente pas grand chose si on le compare à son prize money, à ses contrats annuels avec ses équipementiers et aux marques qui le soutiennent.

On explique souvent que le monde du tennis est impitoyable, que la solidarité y est presque inexistante, la réaction peu mesurée de Dominic Thiem ne confirme que cela. On peut le critiquer, ou encore le pointer du doigt, il ne traduit finalement que des comportements historiques liés à un sport individuel qui a toujours donné beaucoup aux stars et pas grand chose aux « soupirants ».