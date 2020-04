Responsable de la détection en France pour le groupe Adidas, ancien joueur du circuit, membre du club France de Coupe Davis, Rodolphe Gilbert connait bien ce qui entoure les contrats entre un joueur et les marques.

Pour lui, cette crise aura forcément des conséquence et les joueurs, agents devront être compréhensifs : « Aujourd’hui, les marques ne livrent plus, ils ne vendent plus, il y a des collections qui vont être jetées à la « poubelle ». La situation est inédite et c’est bien pour cela que je pense que tout le monde va devoir se mettre autour de la table pour renégocier. Une marque soutient un champion pour qu’il soit le support de ses produits, là c’est le point mort. Si pour les joueurs qui n’ont qu’un bonus sur les performances l’engagement de la marque n’est que de donner des produits cela ne pose pas de gros problèmes. Ce n’est le cas quand une somme importante est engagée chaque année. Même si certains font le maximum sur les réseaux sociaux, je pense notamment à Stan Wawrinka, cela ne peut pas être comparé à la visibilité d’un joueur sur le tour »