Balayé par l’Argentin Etcheverry, ce lundi au premier tour de l’Open d’Australie, Andy Murrau s’est présenté en confé­rence de presse d’après match avec une mine déconfite.

Et après avoir fait part de son immense décep­tion et déclaré que c’était proba­ble­ment sa dernière appa­ri­tion à Melbourne, le Britannique a répondu aux nombreuses inter­ro­ga­tions concer­nant la fin de sa carrière. Et à l’écouter, celle‐ci semble plus proche que jamais…

« Je leur en ai parlé, à ma famille et à mon équipe. Ils savent très bien comment je vois les choses, où et quand j’ai­me­rais finir de jouer. Je n’ai pas pris de déci­sion défi­ni­tive, mais c’est évidem­ment quelque chose à quoi je dois réflé­chir. J’en ai parlé à ma famille à plusieurs reprises, ce n’est pas comme si je n’y avais pas pensé. »