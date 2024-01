De passage sur le plateau d’Eurosport, Arnaud Clément, inter­rogé sur la possi­bi­lité de voir Arthur Fils inté­grer prochai­ne­ment le top 10 mondial, a tenu à tempérer certaines ardeurs en esti­mant que le Tricolore de 19 ans devait encore progresser.

« Je suis toujours prudent. Alors si j’avais à parier, je le ferais. Il a explosé très rapi­de­ment, il est très jeune, il a un très gros poten­tiel mais, le top 10, c’est un certain nombre de places, c’est quand même restreint et il faut y aller, il y a encore pas mal d’étapes à fran­chir. On voit dans son jeu son poten­tiel mais on voit aussi les points qu’il doit vrai­ment encore perfec­tionner, les progrès qu’il a encore à faire pour y arriver. Je reste très confiant parce qu’il est ambi­tieux, parce qu’il est entouré d’un staff expé­ri­menté et extrê­me­ment compé­tent mais il y a encore peut‐être un peu de travail et de temps avant d’y arriver. »