Après s’être extirpé diffi­ci­le­ment des quali­fi­ca­tions de l’Open d’Australie en battant, au dernier tour, son compa­triote Giovanni Mpetshi Perricard au super tie‐break, Hugo Grenier a remis ça face à un autre Tricolore, Alexandre Muller, cette fois au premier tour du grand tableau.

Une nouvelle fois vain­queur au jeu décisif du dernier set (2−6, 7–6(3), 4–6, 6–4, 7–6(7)), le 178e mondial, perclus de crampes et au bord de l’abandon, a raconté à nos confrères de L’Équipe le scénario assez dingue de son succès.

« Non, je n’avais jamais vécu ça. À 5–4 contre moi au quatrième sur son service, j’an­ti­cipe au retour et je fais trois ou quatre coups gagnants en marchant. C’est assez dingue. Ensuite, les crampes partaient, reve­naient, repar­taient… Le kiné m’a massé deux fois aux chan­ge­ments de côté car c’est le maximum auto­risé. J’ai pris aussi pas mal de bois­sons, dans l’en­semble j’ai bien géré. Je suis resté très détaché du score. Quand j’ai sauvé des balles de match, limite j’es­pé­rais que ma balle sorte pour que le match finisse. Je lâchais mes coups et je ne calcu­lais abso­lu­ment pas. Même avec les crampes, je prenais ça en rigo­lant. En fait, c’était marrant, je jouais un peu n’im­porte comment (sourires). Bon, à un moment donné, j’ai quand même eu peur que ce soit crampes totales et que je doive m’al­longer par terre. Au final, j’ai adoré et j’ai joué avec le public. J’ai vécu des émotions de dingue. »