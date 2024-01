Si Boris Becker est bel et bien l’en­traî­neur d’Holger Rune depuis le mois d’oc­tobre dernier, le coach alle­mand a laissé les rênes à Severin Luthi, récem­ment arrivé dans le staff du Danois, pour l’Open d’Australie.

Si l’on ne connaît pas la raison de cette absence, l’an­cien numéro 1, qui commente le tournoi sur Eurosport depuis l’Allemagne, a briè­ve­ment réagi à la défaite de son poulain face au Tricolore Arthur Cazaux, ce jeudi au deuxième tour de l’Open d’Australie.

« Il faut recon­naître le mérite de Cazaux, qui est un jeune joueur très talen­tueux et qui a joué un grand match. C’est plus Arthur qui a gagné que Rune qui a perdu », a déclaré un « Boum‐Boum » fair play et lucide.