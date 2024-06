Alors que la guerre en Ukraine se pour­suit depuis main­te­nant deux ans, la parti­ci­pa­tion des Russes et des Biélorusses aux Jeux olym­piques de cet été fait encore débat.

Dans des propos rapportés par Tennis Infinity, Daniil Medvedev a précisé son envie de disputer la compé­ti­tion, que ce soit sous les couleurs de son pays, ou sous bannière neutre, comme il le fait déjà sur le circuit ATP depuis la saison 2022.

« Je suis arrivé à Tokyo (lieu des derniers JO en 2021, ndlr) avec une moti­va­tion rela­tive, comme s’il s’agis­sait de n’im­porte quel tournoi du circuit. Mais en réalité, j’ai été très impres­sionné par l’at­mo­sphère dans le village olym­pique. Et main­te­nant, j’ai hâte de renou­veler cette expé­rience. Ce n’est pas à moi de dire s’il est bon pour moi de parti­ciper sous bannière neutre, mais j’irai aux Jeux pour moi et pour donner le meilleur de moi‐même. La tran­si­tion herbe et terre battue sera compli­quée, mais inté­res­sante. Il faudra prendre tout le temps néces­saire pour préparer au mieux les deux, la clé sera le timing. »