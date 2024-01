Durant une partie de l’Open d’Australie, Emmanuel Heussner, co‐fondateur de Myteam Tennis Performance, aujourd’hui coach de la joueuse ukrai­nienne, Dayana Yastremska, répondra à nos questions.

On est donc revenu avec lui ce jeudi sur le succès de sa joueuse qui a encore une fois donné une leçon. Sa victime était la Tricolore Varvara Gracheva.

« Dayana a réalisé une belle perfor­mance. Gracheva m’a étonné, elle jouait très tendu alors même que lorsque j’ai préparé le match en regar­dant des vidéos, ce n’était pas vrai­ment le cas. Dayan a bien suivi les plans de jeu, elle a été très disci­plinée. Elle joue de moins en moins de coups dit « d’ur­gence ». En ce qui concerne la suite, on va faire comme les autres, on va dire que l’on joue match par match, jeu par jeu, point par point (rires). Et cela doit être la bonne atti­tude car c’est un tournoi où l’on coupe les têtes. Mais on évite d’en parler à Dayna pour qu’elle puisse rester dans sa dynamique. »

À noter que Dayana a rejoint la struc­ture d’Emmanuel Heussner et de Bastien Fazincani lors de la prépa­ra­tion hiver­nale. Cette perfor­mance confirme que visi­ble­ment le staff de Myteam Tennis Performance, installé à Cagnes‐sur‐Mer, a trouvé la bonne méthode avec la joueuse ukrainienne.