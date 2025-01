Ce n’est un secret pour personne, Novak Djokovic aime entrer dans la tête de ses adver­saires, d’une manière ou d’une autre.

C’est notam­ment le propos de la consul­tante d’Eurosport, Camille Pin (ex‐61e mondiale), qui est revenue sur une séquence a priori anodine mais parfai­te­ment révé­la­trice avant le tournoi entre Novak Djokovic et Alexander Zverev, qui s’af­frontent cette nuit en demi‐finales de l’Open d’Australie.

« Ce qui est fou dans sa réponse, c’est qu’on sent telle­ment de respect… Plus que la ques­tion de Djokovic, c’est la réponse de Zverev qui montre le gouffre qu’il y a entre les deux palmarès. Malgré sa stature et sa posture, Zverev a un manque de confiance énorme à gommer, même dans ces réponses‐là. Même s’il le pense vrai­ment, il fait une petite erreur. C’est une petite bataille de gestion humaine et de matu­rité. La prochaine fois, il ne faut pas qu’il se rabaisse à ce point‐là. Il faut qu’il trace sa route et il n’a pas à se comparer à Djoko. »