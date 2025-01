Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa défaite en cinq sets contre Gaël Monfils au premier tour de l’Open d’Australie, le talen­tueux Giovanni Mpetshi Perricard (30e mondial à 21 ans) s’est exprimé sur le niveau de jeu de son compa­triote de 38 ans.

« S’il m’a surpris ? Non, je savais qu’il défend très bien, ça s’est encore vu. Il m’a tiré des passings, je regar­dais Manu (Planque, son entraî­neur) : ‘Comment c’est possible ?’ Gaël a fait des trucs incroyables. Parfois, sur le banc aux chan­ge­ments de côté, je me disais : « Il n’a pas 38 ans. » Physiquement, je ne crois pas qu’il ait 38 ans (sourire). Je savais à peu près ce qu’il allait faire : me faire jouer des balles, faire des passings. Quand tu ne tues pas le point, il est là, il la ramène encore. Nous, les atta­quants, on n’aime pas trop quand le mec défend très bien et te met des balles compli­quées à jouer. Il est assez précis en premières balles, il a bien servi, il m’a vache­ment gêné. Il a gagné, je ne peux que le féliciter. »