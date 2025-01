Le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, ne prend jamais beau­coup de « risques » en confé­rence de presse. La preuve encore avec cette réponse avant sa finale contre Alexander Zverev à l’Open d’Australie, où il va tenter de défendre son titre.

Question : « Quelle diffé­rence pensez‐vous ressentir avant la finale de dimanche par rapport à la même époque il y a un an. Si vous serez plus nerveux et quelles seront les diffé­rentes émotions ? »

« Je ne sais pas. Je pourrai vous répondre après la finale. Je ne sais pas comment je me sentirai dimanche. J’espère que je me sentirai bien. Mais comme je l’ai déjà dit, tout peut arriver. Les dimanches sont des jour­nées passion­nantes. C’est sûr qu’il y a beau­coup de pres­sion, beau­coup d’at­tentes, beau­coup d’at­ten­tion. En fin de compte, c’est un match de tennis, non ? Il faut que ce soit amusant. Il faut que ce soit quelque chose de grand et de bon. C’est ce que j’es­saie de faire en essayant de prendre les bonnes déci­sions au bon moment. Si j’y parviens, tant mieux. Si ce n’est pas le cas, c’est encore une fois la finale, c’est un résultat extraordinaire. »