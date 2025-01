Holger Rune ne s’est pas vrai­ment faci­lité la tâche avant d’af­fronter Jannik Sinner ce lundi en huitièmes de finale de l’Open d’Australie (pas avant 4 heures du matin).

Après avoir passé plus de 10 heures sur le court lors de ses trois premiers matchs à Melbourne, dont 3h30 lors du dernier face à Miomir Kecmanovic (victoire en cinq sets), le Danois a dû utiliser un remède natu­relle afin de ne plus sentir les crampes et son corps tirer de partout.

Une boisson bien connue des spécia­listes puis­qu’il s’agit du fameux jus de cornichon.

« Cela a vrai­ment un goût de merde », a déclaré Rune dans des colonnes du média de son pays, Ekstra Bladest. « Ce n’est pas la chose la plus déli­cieuse à mettre dans sa bouche. C’est vrai­ment, vrai­ment mauvais. Mais sur le moment, la ques­tion n’est pas de savoir si c’est bon ou mauvais. En fait, cela soulage le coprs. C’est rela­ti­ve­ment rapide. En fait, il n’est même pas néces­saire de l’avaler, du moment qu’il entre dans la bouche et s’y déplace un peu, cela aide. Lapo, mon prépa­ra­teur physique, a préparé des bois­sons conte­nant beau­coup de sel et de sucre, en essayant d’ap­porter le plus d’énergie possible à mes muscles. »