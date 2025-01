S’il s’est aisé­ment qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie après une victoire sur abandon ce dimanche face à Jack Draper alors qu’il menait deux manches à zéro (7−5, 6–1), Carlos Alcaraz a piqué une petite colère contre l’ar­bitre de chaise, Fergus Murphy, et son manque de psychologie.

Après un avoir reçu un aver­tis­se­ment verbal de la part de l’of­fi­ciel pour le temps qu’il prenait entre les points, l’Espagnol a tenu à lui dire le fond de sa pensée lors du chan­ge­ment de côté.

« C’est mon quatrième match ici et tu es le seul qui se comporte comme ça avec le chro­no­mètre, c’est fou. J’ai finis le jeu, je suis allé à la serviette et je n’ai pas pris trop de temps pour cela, et puis quand je demande les balles, j’ai 15 secondes. C’est insensé ! Je dois aller à la serviette et si j’y vais, les balles sont tous de ce côté. Tu sais où est la serviette, c’est incroyable ! Franchement ! »