En confé­rence de presse après sa défaite en quatre sets face à Alexander Zverev en quarts de finale de l’Open d’Australie, Tommy Paul s’est montré très lucide sur ce qui lui avait manqué pour dominer l’Allemand alors même qu’il s’est procuré les occa­sions pour y parvenir.

« Je pense que j’ai suffi­sam­ment bien joué pour gagner aujourd’hui. Je me suis clai­re­ment mis en posi­tion de gagner le premier, le deuxième et le troi­sième set. Je pense que perdre est toujours pénible. Mais vous savez, il y a de bonnes choses à retenir. J’ai servi pendant les deux premiers sets et j’ai gagné le troi­sième set, ce n’était pas facile, mais j’ai gagné le troi­sième set. Je dois juste terminer ces sets. C’est ce que font si bien les meilleurs joueurs. Lorsqu’ils sont en tête, ils font un excellent travail pour terminer les gros sets ou n’im­porte quel set, et c’est ce que je n’ai pas bien fait aujourd’hui. »