Début du troi­sième tour ce vendredi avec la partie haute de chaque tableau où Rafael Nadal passera son premier vrai test de la saison face à Karen Khachanov.

Côté Tricolores, Gaël Monfils partira gran­dis­sime favori face au Chilien Cristian Garin, beau­coup plus à l’aise sur terre que sur dur. De plus, en grande forme depuis le début de la saison et béné­fi­ciant d’un tableau plus que favo­rable après le forfait de Novak Djokovic, le Parisien a une occa­sion en or de rallier la deuxième semaine à Melbourne.

Auteur d’une grande pres­ta­tion au deuxième tour en sortant le 11e mondial Hubert Hurkacz en trois manches, Adrian Mannarino va à nouveau devoir sortir le grand jeu face au bouillant Aslan Karatsev, demi‐finaliste en titre et lauréat du tournoi de Sydney la semaine dernière.

À noter la très belle affiche entre Carlos Alcaraz et Matteo Berrettini ou encore celle dans le tableau féminin entre Svitolina et Azarenka.

Retrouvez le programme complet de la journée de vendredi ci‐dessous :

Tous les matchs sur tous les courts débutent à 1h, heure française.