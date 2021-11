Plus le temps passe, plus les esprits risquent de s’échauffer. I

nter­rogé sur le vaccin, l’Alsacien a eu une réponse assez claire : « C’est un peu compliqué, parce que moi, person­nel­le­ment, je ne suis pas vacciné. Et je ne sais pas aujourd’hui si j’aurai le temps de faire deux doses et me vacciner. C’est un peu diffi­cile d’aborder ce sujet, je pense en ce moment. C’est sûr que la situa­tion en Australie n’est pas extrê­me­ment ouverte » a évoqué P2H

Du coup, il n’est pas certain de partir au pays des Kangourous : « Je ne sais pas si je ferai partie du voyage en Australie person­nel­le­ment, et d’au­tant plus aujourd’hui avec mon clas­se­ment de simple qui ne me permet pas d’être dans le tableau final »